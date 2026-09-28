„Schneetraining in der Halle ist einfach Pflicht!“

Die Vorbereitung für die kommende Wintersaison neigt sich langsam dem Ende zu. Dafür trainierte das steirische Snowboard-Ass Arvid Auner sogar in einer Halle in den Niederlanden – diese bietet zahlreiche Vorteile. Alles, um bestens für die Heim-WM im Vorarlberger Montafon gerüstet zu sein.