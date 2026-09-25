Jetzt spricht Elke Winkens offen über Missbrauch

Die aktuellen Enthüllungen rund um den Kabarettisten Günther Paal lassen bei Winkens alte, schreckliche Erinnerungen aufleben: „Als meine Mutter kam, schaute ich sie erschrocken an und sie fragte ,Hat er dir was getan?‘, und ich sagte: ,Ja‘“, beschreibt sie einen Vorfall, als sie gerade einmal sieben Jahre alt war. Es sollte nicht ihr einziges traumatisches Erlebnis bleiben ...