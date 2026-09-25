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Trauma in Kindheit

Jetzt spricht Elke Winkens offen über Missbrauch

Österreich
25.09.2026 17:59
Auch Elke Winkens sah sich von Kindheit an mit Missbrauch konfrontiert.
Auch Elke Winkens sah sich von Kindheit an mit Missbrauch konfrontiert.(Bild: Christian Hartmann)
Porträt von Euke Frank
Porträt von krone.at
Von Euke Frank und krone.at

Elke Winkens, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Österreichs, teilt im „Krone“-Interview schockierende Erinnerungen an sexuellen Missbrauch, den sie teils schon im Alter von sieben Jahren erleiden musste. Während eines Besuchs in der Imbissbude ihrer Eltern wurde sie von einem Mann bedrängt ...

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Die aktuellen Enthüllungen rund um den Kabarettisten Günther Paal lassen bei Winkens alte, schreckliche Erinnerungen aufleben: „Als meine Mutter kam, schaute ich sie erschrocken an und sie fragte ,Hat er dir was getan?‘, und ich sagte: ,Ja‘“, beschreibt sie einen Vorfall, als sie gerade einmal sieben Jahre alt war. Es sollte nicht ihr einziges traumatisches Erlebnis bleiben ...

Das komplette „Krone“-Interview lesen Sie bei KronePLUS:
Elke Winkens macht anderen Frauen Mut.
Krone Plus Logo
Über Missbrauch & Mut
Heute weiß Elke Winkens: „Ich trage keine Schuld“
25.09.2026

Winkens spricht im Interview mit „Krone Bunt“-Chefin Euke Frank auch darüber, wie Fälle – ähnlich jenem von Günther Paal – gesellschaftliche Wunden immer wieder aufreißen: „Ich sehe das Kind vor mir. Es macht mich unheimlich traurig.“

Zitat Icon

Ich sehe das Kind vor mir. Es macht mich unheimlich traurig.

Elke Winkens über den Fall Günther Paal

Macht anderen Frauen Mut
Trotz ihrer bestürzenden Erfahrungen hat Winkens ihren Weg gefunden und kämpft nun für andere Betroffene. Sie bittet alle Frauen, die Gewalt erleben oder erlebt haben, an, sich mit ihnen an eine Beratungsstelle zu wenden oder auch mit ihnen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Zitat Icon

Stellt euch hin und macht endlich den Mund auf!

Elke Winkens‘ Appell an die Männer

Männer fordert sie nachdrücklich auf, sich aktiv und offen gegen Gewalt zu positionieren. „Stellt euch hin und macht endlich den Mund auf. Seid an unserer Seite, zeigt euch solidarisch.“

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