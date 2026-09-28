Heute LIVE: Konferenz mit Italien und Frankreich

Nach dem Nations-League-Fehlstart ringt Italien vor dem Gastspiel in der Türkei um Haltung. Der als Krisenmanager zurückgeholte Roberto Mancini war nach dem 0:2 gegen Belgien in Rom bereits einem gellenden Pfeifkonzert der Tifosi ausgesetzt. Liefert die „Squadra Azzurra“ heute auch in Bursa nicht, wird die Lage für Mancini vor dem folgenden Klassiker gegen Frankreich mit seinem neuen Trainer Zinedine Zidane bereits ungemütlich.