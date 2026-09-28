Morgensterns Heli weg! „Da waren Profis am Werk“

Hubschrauber bleibt vorerst verschwunden

Es erwies sich aber als bitterer Ernst. Der Unternehmer und Morgenstern waren am Montag in Mauterndorf vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch die Austro Control und die Luftraumüberwachung des Militärs wurden eingeschaltet. In den sozialen Medien bat die Flugplatz-Crew um Mithilfe bei der Suche. Eine Spur gab es vorerst aber nicht. Die Maschine wurde in der Nacht auf Montag gegen 4.30 Uhr im kroatischen Luftraum auf Höhe der Urlauberinsel Pag zum letzten Mal geortet.