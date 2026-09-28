Ein Quartett freute sich über Märchenstunde

Österreichs 3:1-Sieg gegen Kosoovo wird für David Affengruber, Max Wöber, Christian Zawieschitzky und Vasilije Markovic zum ganz besonderen Abend. Denn die vier ÖFB-Kicker schreiben im Wiener Prater ihre ganz persönlichen Fußball-Geschichten – vom Comeback bis zum Debüt.