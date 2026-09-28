Dieser Aufsteiger ist sogar in Burundi ein Hit

Dass der Wallfahrtsort Mariazell bei Menschen aus Polen beliebt ist, weiß man nicht erst seit den drei Besuchen des polnischen Papstes Johannes Paul II. Und auch im Kader des Aufsteigers, der sensationell in die Unterliga gestartet ist, spielen vier Polen: Während Kapcer Sobczyk und Dawid Stanuszek im Ort leben, fahren Michal Oswiecimka und Tomasz Wepa für jedes Spiel hin und retour in Summe 1600 Kilometer per Auto aus Polen in die Steiermark.