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Mariazell-Mitterndorf

Dieser Aufsteiger ist sogar in Burundi ein Hit

Fußball Unterhaus
28.09.2026 19:00
(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Braunegger
Von Philipp Braunegger

Bad Mitterndorf krallte sich im Unterliga-Hit gegen Mariazell die Tabellenführung. Doch der Verfolger wird dennoch vielen schon unheimlich. Alle Infos zum Spiel der Runde der „Steirerkrone“.

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Dass der Wallfahrtsort Mariazell bei Menschen aus Polen beliebt ist, weiß man nicht erst seit den drei Besuchen des polnischen Papstes Johannes Paul II. Und auch im Kader des Aufsteigers, der sensationell in die Unterliga gestartet ist, spielen vier Polen: Während Kapcer Sobczyk und Dawid Stanuszek im Ort leben, fahren Michal Oswiecimka und Tomasz Wepa für jedes Spiel hin und retour in Summe 1600 Kilometer per Auto aus Polen in die Steiermark.

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