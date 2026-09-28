Tirol: Einsturz von Baugerüst fordert 8 Verletzte

Rettung mit neun Fahrzeugen im Einsatz

Vom Roten Kreuz wurden die Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert. Dieses stand mit sieben Rettungswagen sowie zwei Notarztfahrzeugen im Einsatz. Auch die Exekutive wurde zu dem Unfall hinzugezogen. Der Grund für den Einsturz wird noch ermittelt.