Tirol: Einsturz von Baugerüst fordert 8 Verletzte

Großeinsatz am Innsbrucker Südring zu Wochenbeginn! Bei einer Baustelle stürzte plötzlich das Gerüst ein. Der Vorfall forderte acht Verletzte, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Neun Rettungsfahrzeuge waren gefordert.
Ereignet hat sich der Zwischenfall am späten Montagnachmittag. Gegen 17 Uhr stürzte das Gerüst, das sich bei einer Baustelle in der Anton-Melzer-Straße befindet, aus heiterem Himmel ein. „Acht Personen zogen sich zum Teil leichte und zum Teil mittelschwere Verletzungen zu“, schilderte ein Sprecher der Leitstelle auf „Krone“-Nachfrage.
Rettung mit neun Fahrzeugen im Einsatz
Vom Roten Kreuz wurden die Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert. Dieses stand mit sieben Rettungswagen sowie zwei Notarztfahrzeugen im Einsatz. Auch die Exekutive wurde zu dem Unfall hinzugezogen. Der Grund für den Einsturz wird noch ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.