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Rettung im Einsatz

Tirol: Einsturz von Baugerüst fordert 8 Verletzte

Tirol
28.09.2026 18:31
Am Innsbrucker Südring kam es zu dem Einsturz des Gerüsts.
Am Innsbrucker Südring kam es zu dem Einsturz des Gerüsts.(Bild: Krone-Collage/Krone Multimedia)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Großeinsatz am Innsbrucker Südring zu Wochenbeginn! Bei einer Baustelle stürzte plötzlich das Gerüst ein. Der Vorfall forderte acht Verletzte, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Neun Rettungsfahrzeuge waren gefordert.

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Ereignet hat sich der Zwischenfall am späten Montagnachmittag. Gegen 17 Uhr stürzte das Gerüst, das sich bei einer Baustelle in der Anton-Melzer-Straße befindet, aus heiterem Himmel ein. „Acht Personen zogen sich zum Teil leichte und zum Teil mittelschwere Verletzungen zu“, schilderte ein Sprecher der Leitstelle auf „Krone“-Nachfrage.

Das Rote Kreuz stand mit neun Fahrzeugen im Einsatz.
Das Rote Kreuz stand mit neun Fahrzeugen im Einsatz.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)

Rettung mit neun Fahrzeugen im Einsatz
Vom Roten Kreuz wurden die Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert. Dieses stand mit sieben Rettungswagen sowie zwei Notarztfahrzeugen im Einsatz. Auch die Exekutive wurde zu dem Unfall hinzugezogen. Der Grund für den Einsturz wird noch ermittelt.

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