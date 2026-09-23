Kinder sollen sechs Jahre in die Volksschule gehen

Dass heimische Schüler im PISA-Test gravierende Schwächen beim Lesen und Rechnen zeigen, ist für Indra Collini alarmierend: „Wenn immer mehr Menschen beim Lesen die Mindeststandards nicht erreichen, wird das ein Problem am Arbeitsmarkt“, ist die NEOS-Landessprecherin überzeugt. Als Gegenmaßnahme bedürfe es großer Reformschritte.