Nicht nur Max! Red Bull stellt Weichen für 2027

Hadjar wurde zu dieser Saison vom Schwesterteam Racing Bulls befördert. In der WM-Wertung liegt er hinter den Duos von Mercedes, Ferrari und McLaren sowie Verstappen auf Rang acht, die vergangenen drei Rennen in Zandvoort, Monza und Madrid musste Hadjar wegen einer Verletzung am Handgelenk auslassen. In Baku kehrt er in seinen Dienstwagen zurück.