Nicht nur Max! Red Bull stellt Weichen für 2027

Red Bull setzt auch in Zukunft auf Isack Hadjar als Formel-1-Teamkollegen von Max Verstappen. Wie der Rennstall vor dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku an diesem Wochenende mitteilte, hat der 21-jährige Franzose seinen Vertrag verlängert. Damit fährt Hadjar 2027 weiter an der Seite des vierfachen Weltmeisters aus den Niederlanden.
„Wir freuen uns sehr darauf, unseren gemeinsamen Weg mit Isack fortzusetzen. Seit seinem Einstieg zu Beginn des Jahres hat er sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon hervorragende Leistungen gezeigt – insbesondere wenn man bedenkt, dass dies erst seine zweite Formel-1-Saison ist“, erklärte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies.
Hadjar wurde zu dieser Saison vom Schwesterteam Racing Bulls befördert. In der WM-Wertung liegt er hinter den Duos von Mercedes, Ferrari und McLaren sowie Verstappen auf Rang acht, die vergangenen drei Rennen in Zandvoort, Monza und Madrid musste Hadjar wegen einer Verletzung am Handgelenk auslassen. In Baku kehrt er in seinen Dienstwagen zurück.
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