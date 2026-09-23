ServusTV und ORF verlängern Formel-1-Partnerschaft

Die Formel 1 wird im österreichischen Fernsehen auch bis 2029 beim öffentlich-rechtlichen ORF und ServusTV zu sehen sein, die Aufteilung von 24 Rennen verschiebt sich aber ab dem nächsten Jahr leicht zugunsten des Privatsenders.
Laut der von ServusTV am Mittwoch kommunizierten Vereinbarung werden bei 24 Rennen aus dem eigenen Haus 13 übertragen, die restlichen 11 vom ORF – statt aktuell 12:12.
Die Kooperation der beiden Sender in diesem Motorsport-Segment läuft seit 2021.
„Mit der Formel 1, MotoGP, Superbike, WRC und der DTM können die Fans seit vielen Jahren bei ServusTV und ServusTV On das beste Live-Motorsportprogramm des Landes kostenlos und jederzeit abrufbar genießen. Die Formel-1-Kooperation mit dem ORF hat sich bewährt und ist wirtschaftlich sinnvoll. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre voller gemeinsamer Renn-Action“, sagt Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media, zur Fortsetzung der Zusammenarbeit.
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