ServusTV und ORF verlängern Formel-1-Partnerschaft

„Mit der Formel 1, MotoGP, Superbike, WRC und der DTM können die Fans seit vielen Jahren bei ServusTV und ServusTV On das beste Live-Motorsportprogramm des Landes kostenlos und jederzeit abrufbar genießen. Die Formel-1-Kooperation mit dem ORF hat sich bewährt und ist wirtschaftlich sinnvoll. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre voller gemeinsamer Renn-Action“, sagt Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media, zur Fortsetzung der Zusammenarbeit.