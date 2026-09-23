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Modeparty in Mailand

Klum hot im Naked-Dress, J.Lo zeigt Traumkurven

Star-Style
23.09.2026 10:48
Heidi Klum und Jennifer Lopez sorgten bei der Vogue World in Mailand für DIE Hingucker des ...
Heidi Klum und Jennifer Lopez sorgten bei der Vogue World in Mailand für DIE Hingucker des Abends.(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn die Vogue World ruft, dann lässt sich die Créme de la Crème des internationalen Modezirkus natürlich nicht zweimal bitten. Und so drehte sich am Dienstag in Mailand nicht nur alles um Mode, sondern vor allem um die Frage: Wer trägt den aufregendsten Look des Abends?

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Ganz vorne mit dabei war da natürlich wieder Heidi Klum – aus gutem Grund: Die 53-Jährige schlüpfte für die große Modeparty in der Galleria Vittoria Emanuele II nämlich in ein schwarzes Spitzen-Naked-Dress der griechischen Designerin Celia Kritharioti und ließ kess ihr schwarzes Höschen blitzen.

Dass bei diesem Hingucker-Look die Fotografen ganz besonders gern auf den Auslöser drückten, versteht sich fast von selbst.

Heidi KLum setzte auf eine Spitzenrobe mit Durchblick.
Heidi KLum setzte auf eine Spitzenrobe mit Durchblick.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI)
Ein Look, der an diesem Abend für Furore sorgte.
Ein Look, der an diesem Abend für Furore sorgte.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI)

J.Lo mega sexy
Doch bei einer Modeparty von diesem Kaliber schläft die Konkurrenz natürlich nicht. Und so bewies etwa auch Jennifer Lopez, dass sie den Titel der Kurven-Queen längst für sich gepachtet hat.

Das schwarze Kleid, das die Sängerin für diesen Abend ausgewählt hatte, stammte von Dolce & Gabbana und formte J.Lo nicht nur ein Traum-Dekolleté, sondern bestach auch mit opulenter, funkelnder Verzierung.

Jennifer Lopez wagte mit dem italienischen Tennisspieler Lorenzo Musetti am Catwalk ein ...
Jennifer Lopez wagte mit dem italienischen Tennisspieler Lorenzo Musetti am Catwalk ein Tänzchen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Stefania M. D‘Alessandro)
Ihre opulent verzierte Robe stammte von Dolce & Gabbana.
Ihre opulent verzierte Robe stammte von Dolce & Gabbana.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI)

Ein Kleid wie ein Gemälde war hingegen Alicia Keys Robe von Francesco Rissos Bureau of Imagination, während Pamela Anderson im extravaganten Gold-Look von Ferragamo definitiv auffiel.

Alicia Keys
Alicia Keys(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI)
Pamela Anderson
Pamela Anderson(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Stefania M. D'Alessandro)

Hadid im „Alice im Wunderland“-Kleid
Hingucker am Laufsteg der großen Modeparty in Mailand war aber definitiv auch Model Gigi Hadid. Sie eröffnete in einem Kleid von Valentino, das von Chef-Designer Alessandro Michele entworfen worden war und in dem 1.680 Stunden Handarbeit steckten, die Show.

Die Kreation ist eine Neuinterpretation klassischer Patchwork-Kunst, die aus recycelten venezianischen Steppdecken auf elfenbeinfarbenem Grund gefertigt wurde, und eine stilistische Anspielung auf Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“.

Gigi Hadid sorgte mit diesem Kleid am Laufsteg für Aufsehen.
Gigi Hadid sorgte mit diesem Kleid am Laufsteg für Aufsehen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI)

Wow, da staunten natürlich auch Stars wie Naomi Watts, Ciara oder Jason Momoa nicht schlecht. Sie ließen sich, wie zahlreiche andere Stars, das Fashion-Spektakel natürlich nicht entgehen. 

Naomi Watts, Ciara und Jason Momoa staunten nicht schlecht über das Valentino-Kleid, das Gigi ...
Naomi Watts, Ciara und Jason Momoa staunten nicht schlecht über das Valentino-Kleid, das Gigi Hadid am Laufsteg präsentierte.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI)

Hier gibt es noch mehr Bilder der Vogue World in Mailand zum Durchklicken:

In den nächsten Tagen steht Mailand übrigens ganz im Zeichen der Mode: Denn zeitgleich mit der Mega-Show Vogue World wurde auch die Mailänder Modewoche eröffnet. 

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