Je nach Alter haben wir unterschiedliche Allergien

Warum sich die Sensibilisierungsmuster zwischen den Altersgruppen unterscheiden, lässt sich laut Experten nicht unmittelbar aus der Studie ableiten. Die Forscher diskutieren unter anderem mögliche Einflussfaktoren wie veränderte Lebensgewohnheiten, mehr Zeit in Innenräumen sowie Veränderungen von Klima, Vegetation und Luftverschmutzung. Weitere Studien sind jedoch nötig.