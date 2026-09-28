Macht das Kaugummikauen wirklich gesund?

Es beschäftigt den Kiefer, regt den Speichel an und gilt sogar als möglicher Schutz fürs Gehirn. Was an den Versprechen dran ist – und warum Kauen wichtiger ist als Kaugummi.
Man sitzt im Zug oder beim Mittagessen, und gegenüber arbeitet ein Kiefer unermüdlich. Mal dezent, mal schmatzend mit offenem Mund. Kaugummikauen gehört zu jenen Gewohnheiten, die nicht überall Begeisterung auslösen – spätestens dann, wenn der Gummi beim Sprechen gut sichtbar mitmischt. Ausgerechnet dieses wenig elegante Herumkauen hat gesundheitlich aber einen erstaunlich guten Ruf: Es soll den Zähnen nützen, die Konzentration fördern und womöglich sogar dem Gehirn guttun.
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