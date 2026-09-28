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Macht das Kaugummikauen wirklich gesund?

Leben
28.09.2026 12:53
Kaugummikauen ist mehr als nur Zahnpflege.
Kaugummikauen ist mehr als nur Zahnpflege.(Bild: simonapilolla)
Porträt von Diana Krulei
Von Diana Krulei

Es beschäftigt den Kiefer, regt den Speichel an und gilt sogar als möglicher Schutz fürs Gehirn. Was an den Versprechen dran ist – und warum Kauen wichtiger ist als Kaugummi.

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Man sitzt im Zug oder beim Mittagessen, und gegenüber arbeitet ein Kiefer unermüdlich. Mal dezent, mal schmatzend mit offenem Mund. Kaugummikauen gehört zu jenen Gewohnheiten, die nicht überall Begeisterung auslösen – spätestens dann, wenn der Gummi beim Sprechen gut sichtbar mitmischt. Ausgerechnet dieses wenig elegante Herumkauen hat gesundheitlich aber einen erstaunlich guten Ruf: Es soll den Zähnen nützen, die Konzentration fördern und womöglich sogar dem Gehirn guttun.

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