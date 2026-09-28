Insomnie kann auf Gesundheitsrisiken hinweisen

Auch bei der Gehirn- und psychischen Gesundheit zeigten sich Zusammenhänge, insbesondere bei der Alzheimer-Krankheit, mit Depression und suizidalem Verhalten. Die Ergebnisse waren aber nicht immer einheitlich. Sie würden auch keine direkte ursächliche Wirkung der Schlaflosigkeit belegen, heißt es in der Studie, die im Fachjournal Sleep Medicine Reviews veröffentlicht wurde. So würden etwa Unterschiede bei der Definition von Insomnie und mögliche Einflussfaktoren wie die Einnahme von Schlafmedikamenten die Aussagekraft einschränken.