Dianas Bruder packt aus – warum erst jetzt?

In weiteren Buchpassagen behauptet Charles Spencer, dass seine Schwester Charles vor der Hochzeit verlassen wollte, nachdem sie ein Armband gefunden hatte, das Charles für Camilla gekauft haben soll. Mittlerweile glaube er, dass Diana an ADHS gelitten habe und sich mehr als einmal in ihrem Leben von der höchsten Spitze der Kreidefelsenküste stürzen wollte. In dem Buch nennt er seine Schwester „Duch“, sein Kosename für sie, während sie ihn Carlos genannt haben soll.