Treffens SP-Bürgermeister Fillei verstorben

Gemeinderat wurde bereits informiert

Auch der Treffner Gemeinderat wurde bereits über das Ableben des 54-jährigen Bürgermeisters informiert. „Mit großem Bedauern muss ich Euch mitteilen, dass unser Bürgermeister, Herr Andreas Fillei, heute in der Früh leider verstorben ist“, heißt es in dem Schreiben an die Mandatare.