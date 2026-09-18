Treffens SP-Bürgermeister Fillei verstorben

Große Trauer herrscht in der Marktgemeinde Treffen am Ossaicher See. Bürgermeister Andreas Fillei ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Der SP-Politiker übernahm das Amt erst vor wenigen Monaten.
Fassungslosigkeit und Trauer herrscht in der über 4500-Einwohner-Gemeinde Treffen am Ossaicher See. Bürgermeister Andreas Fillei ist am Freitagmorgen verstorben. Der SP-Politiker gehörte seit 2015 dem Gemeinderat an und trat erst im Mai die Nachfolge von Klaus Glanznig an.
Gemeinderat wurde bereits informiert
Auch der Treffner Gemeinderat wurde bereits über das Ableben des 54-jährigen Bürgermeisters informiert. „Mit großem Bedauern muss ich Euch mitteilen, dass unser Bürgermeister, Herr Andreas Fillei, heute in der Früh leider verstorben ist“, heißt es in dem Schreiben an die Mandatare.
Fillei hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Wie es politisch in Treffen am Ossiacher See weitergehen soll, werden die Gremien in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden.
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