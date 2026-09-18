Nestlés Russland-Geschäft wird fremdverwaltet

Von der Zwangsverwaltung sind Nestlé Russia und Nestlé Kuban, die russische Tochter des französischen Einzelhändlers Auchan und die ehemalige Russland-Einheit der Baumarktkette Leroy Merlin betroffen.

Bereits im August hatte das russische Unternehmen KS Logistika Putin aufgefordert, fünf russische Nestlé-Gesellschaften unter Fremdverwaltung zu stellen. Das Unternehmen sagte damals, von staatlichen Stellen nicht kontaktiert worden zu sein. Man wolle sich auch nicht aus Russland zurückziehen. Für die Verwaltung wird nun die Firma L.E.V. Management zuständig sein. Der Konzern bleibt Eigentümer, kann aber vorerst nicht mehr selbst über die Beteiligungen entscheiden.