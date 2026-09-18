Unruhe rund um Sitzungen der Gremien in der SPÖ

Was lange hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde, ließ sich spätestens seit Anfang September schwarz auf weiß in auf die Wand projizierten Powerpoint-Folien ablesen. Wie die „Krone“ enthüllte wurden in einer geheimen Gewerkschaftersitzung Folien an die Wand geworfen, in denen der mächtige Gewerkschafter Beppo Muchitsch eine „personelle Neuausrichtung“ forderte, da Babler „für viele nicht wählbar sei“. Im Vorfeld der Präsidiums- und Vorstandssitzung erklärte dann auch noch die rote Grande Dame Doris Bures, dass man ob der schlechten Umfragewerte von derzeit 15 Prozent nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Das betreffe explizit Inhaltliches wie Personelles.