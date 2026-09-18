Unruhe rund um Sitzungen der Gremien in der SPÖ

Planmäßig tagten am Freitag Präsidium und Vorstand der SPÖ. Im Vorfeld der Sitzungen gab es einerseits die Enthüllung der Muchitsch-Folien – aber auch Kritik der roten Grande Dame Doris Bures, wonach man ob der schlechten Umfragewerte auch personell nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Babler selbst sprach dennoch von einer „medial motivierten“ Debatte ...
Was lange hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde, ließ sich spätestens seit Anfang September schwarz auf weiß in auf die Wand projizierten Powerpoint-Folien ablesen. Wie die „Krone“ enthüllte wurden in einer geheimen Gewerkschaftersitzung Folien an die Wand geworfen, in denen der mächtige Gewerkschafter Beppo Muchitsch eine „personelle Neuausrichtung“ forderte, da Babler „für viele nicht wählbar sei“. Im Vorfeld der Präsidiums- und Vorstandssitzung erklärte dann auch noch die rote Grande Dame Doris Bures, dass man ob der schlechten Umfragewerte von derzeit 15 Prozent nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Das betreffe explizit Inhaltliches wie Personelles.
Gremien ohne Granden
Ob das auch SPÖ-Chef Andreas Babler so wahrnahm? Er selbst sprach rund um die Gremien jedenfalls abermals von einer „medial motivierten“ Führungsdebatte, die der Realität nicht standhalten würde. Die Sitzungen selbst blieben – wie bereits die öffentlich gewordene „Geheimsitzung“ am Mittwoch – ohne nennenswertes Ergebnis. Das war allerdings auch nicht anders erwartet worden, da wichtige Repräsentanten der Partei, wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, oder Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil den Gremien ohnehin seit Längerem fernbleiben. Ein weiterer Punkt, den Muchitsch in seinen Folien erwähnte.
Spannend dürfte es die nächsten Wochen dennoch werden. Der als Babler-Alternative gehandelte Gerhard Zeiler soll Vertrauten gegenüber angekündigt haben, jetzt in die Offensive gehen zu wollen.
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