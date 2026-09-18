Mit neun Jahren: Sohn von Wolff holt ersten Titel

Bei Toto Wolff läuft’s aktuell richtig rund! Während sein Mercedes-Schützling Kimi Antonelli die Formel-1-Weltmeisterschaft dominiert, feiert auch sein Sohnemann Jack einen großen Erfolg.
„Wir haben einen Doppelsieg heute“, hatte Toto Wolff beim ORF-Interview am Sonntag nach dem Formel-1-Rennen in Madrid, das Kimi Antonelli für sich entschieden hatte, verraten. Denn auch Sohn Jack ist aktuell im Motorsport sehr erfolgreich unterwegs.
„Er ist neun und hat die U10-Meisterschaft gewonnen, die Minis“, schildert Wolff stolz. Am Wochenende gewann er das Kart-Rennen und damit auch den Titel in der X30-U10-Klasse der IAME Italien.
Formel 1? „Noch lange nicht!“
Ob Jack vielleicht schon bald in der Formel 1 zu sehen sein wird, wollte ORF-Experte Alexander Wurz wissen. „Noch lange nicht – und da sprechen wir auch nicht darüber“, stellt Wollf klar. Und der Mercedes-Teamchef ergänzt: „Dann kommen noch Juniors und Seniors (im Kart). Also wir bleiben mit der Kirche im Dorf!“
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