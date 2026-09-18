Mit neun Jahren: Sohn von Wolff holt ersten Titel

Formel 1? „Noch lange nicht!“

Ob Jack vielleicht schon bald in der Formel 1 zu sehen sein wird, wollte ORF-Experte Alexander Wurz wissen. „Noch lange nicht – und da sprechen wir auch nicht darüber“, stellt Wollf klar. Und der Mercedes-Teamchef ergänzt: „Dann kommen noch Juniors und Seniors (im Kart). Also wir bleiben mit der Kirche im Dorf!“