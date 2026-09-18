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Aggressive Störaktion

Bursch stürzt auf U6-Gleise, Duo behindert Rettung

Wien
18.09.2026 13:41
Nahe der U-Bahnstation Jägerstraße kam es zu dem Absturz.
Nahe der U-Bahnstation Jägerstraße kam es zu dem Absturz.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Schockierende Szenen haben sich am Donnerstagabend im Zuge eines Rettungseinsatzes auf den Gleisen der Wiener U6 abgespielt. Nachdem zuvor ein 17-Jähriger bei der Jägerstraße von einer Brücke auf das Gleisbett gestürzt war, wurden Helfer der Rettung und Polizei von zwei weiteren Jugendlichen wüst beschimpft und bedroht. Auch versuchten sie mehrfach, die Versorgung des jungen Opfers zu stören.

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Zeugen hatten gegen 21 Uhr beobachtet, dass ein Jugendlicher über die Brüstung einer Brücke kletterte und auf die Gleise der darunter geführten U-Bahn stürzte, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt und der U-Bahnbetrieb zwischen den Stationen Nussdorferstraße und Dresdnerstraße eingestellt wurde.

Einsatzkräfte beschimpft und bedroht
Der 17-jährige Bursche hatte sich beim Aufprall mehrerer schwere Verletzungen zugezogen, berichtete die Polizei am Freitag. „Während der laufenden notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien beschimpften und bedrohten zwei weitere Jugendliche die Einsatzkräfte der Rettung und der Polizei und sprangen plötzlich ebenfalls von der Brücke ins Gleisbett“, schilderte Polizeisprecherin Anna Gutt.

Bei ihnen handelte es sich um zwei 15-jährige Syrer. Sie blieben unverletzt, zeigten jedoch gegenüber den Helfern ein gänzlich unangebrachtes Verhalten. Das Duo verhielt sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, habe versucht, „die laufende Hilfeleistung wiederholt zu stören“, so Gutt.

Ganze Reihe an Anzeigen
In weiterer Folge wurden die Teenager vorläufig festgenommen und wurden mehrfach angezeigt: wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung, Verletzung des öffentlichen Anstandes und Störung der öffentlichen Ordnung.

Der 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Stunde konnte die U6 ihren Betrieb wieder auf ganzer Strecke aufnehmen.

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