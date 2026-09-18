Bursch stürzt auf U6-Gleise, Duo behindert Rettung

Schockierende Szenen haben sich am Donnerstagabend im Zuge eines Rettungseinsatzes auf den Gleisen der Wiener U6 abgespielt. Nachdem zuvor ein 17-Jähriger bei der Jägerstraße von einer Brücke auf das Gleisbett gestürzt war, wurden Helfer der Rettung und Polizei von zwei weiteren Jugendlichen wüst beschimpft und bedroht. Auch versuchten sie mehrfach, die Versorgung des jungen Opfers zu stören.