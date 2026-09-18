Gewaltverbrecher war mit dem Linienbus unterwegs

Viele öffentliche Verkehrsmittel werden damit, dass die Passagiere bequem und klimaschonend ans Ziel kommen. Ob ein zur Fahndung ausgeschriebener Russe genau deswegen mit dem Bus unterwegs war, ist unklar. Fakt ist, dass er genau dort geschnappt wurde.
Am Donnerstag führten Beamte der Autobahninspektion Ried während eines Fahndungsschwerpunktes Kontrollen entlang der Innkreisautobahn A8 durch. Dabei wurde auf der Autobahnraststation Aistersheim ein Linienbus angehalten.
Gesuchter Russe an Bord
Im Fahrzeug saß unter anderem auch ein 36-jähriger russischer Staatsbürger. Gegen ihn lag eine Vorführungsanordnung zum Strafantritt wegen schwerer Körperverletzung vom Landesgericht Linz vor. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
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