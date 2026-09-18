Harry plaudert über neues Leben im Großbritannien

„Wir sind glücklich“

Um dann doch ins Plaudern zu kommen. „Die letzten zwei Wochen waren ... sie waren ereignisreich“, fügte Harry mit einem Augenzwinkern hinzu. „Aber wissen Sie, wir stürzen uns in die Arbeit. Die Kinder gehen zur Schule. Wir sind glücklich. Und, wie gesagt, es ist toll, wieder auf britischem Boden zu sein, und ich freue mich schon auf Birmingham im nächsten Jahr, wenn die Invictus Games anstehen.“