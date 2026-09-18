Harry plaudert über neues Leben im Großbritannien

Es ist DAS Comeback des Jahres: Ende August zogen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) zurück nach Großbritannien. Am Donnerstagabend absolvierte der 42-Jährige nun seinen allerersten Auftritt nach dem Umzug des Paares – und plauderte sogar aus dem Nähkästchen.
Ohne Ehefrau Meghan, aber deshalb nicht minder gut gelaunt, erschien Prinz Harry am Donnerstagabend bei den erstmals ausgerichteten Invictus Spirit Awards in London.
Selfies und Umarmungen
Im schwarzen Anzug mit Fliege machte der Herzog von Sussex eine gute Figur, plauderte bei der Ankunft am Old Royal Naval College mit seinen Gästen, schoss Selfies, verteilte Umarmungen und posierte für ein Foto mit den Irish Guards.
Thema Nummer eins war aber natürlich der Umzug der Sussexes nach Großbritannien. Was denn das Highlight der Rückkehr in die alte Heimat gewesen sei, fragte das britische „Hello!“-Magazin beim 42-Jährigen nach. „Mein Highlight bisher? Oh, ich weiß nicht. Würde ich es wagen, es euch zu verraten?“, konterte Harry demnach mit einem verschmitzten Lächeln.
„Wir sind glücklich“
Um dann doch ins Plaudern zu kommen. „Die letzten zwei Wochen waren ... sie waren ereignisreich“, fügte Harry mit einem Augenzwinkern hinzu. „Aber wissen Sie, wir stürzen uns in die Arbeit. Die Kinder gehen zur Schule. Wir sind glücklich. Und, wie gesagt, es ist toll, wieder auf britischem Boden zu sein, und ich freue mich schon auf Birmingham im nächsten Jahr, wenn die Invictus Games anstehen.“
Und auch die berühmten Gäste des Abends freuten sich über die Rückkehr Harrys in die alte Heimat. „Es ist schön, ihn wieder hier zu haben“, verriet etwa DJ Sonique dem „People“-Magazin. Der Prinz sei früher zu ihren Auftritten beim Cartier Queen‘s Cup, einem jährlichen Poloturnier, gekommen, erinnerte sich die Sängerin, die bürgerlich Sonia Marina Clarke heißt, zurück. „Er hat von damals erzählt, als wir jünger waren und Party gemacht haben. Wir hatten viel Spaß.“
Meghan blieb bei Kindern daheim
Warum Meghan an diesem für Harry so wichtigen Abend fehlte? Wie gemunkelt wird, konzentriere sie sich momentan darauf, dass sich Archie und Lilibet in ihrem neuen Heim gut einleben. Immerhin ist der Umzug für die Kinder der Sussexes ebenfalls mit viel Neuem verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil Archie und Lilibet mittlerweile auch schon einen Schulwechsel hinter sich bringen mussten.
Wie Anfang der Woche bekannt wurde, nahmen Harry und Meghan ihre Kids wegen Sicherheitsbedenken aus der elitären Privatschule. Der Grund: ein völlig verpatzter Praxistest!
Vor wenigen Tagen gab Meghan auf Instagram erste Einblicke in das Familienleben der Sussexes in Großbritannien:
Schulwechsel nach nur zwei Wochen
Das Sicherheitspersonal hatte den Schulweg nämlich während der Ferien getestet und war vom Verkehrsaufkommen nach dem Start des Schuljahres überrascht worden. Mindestens einmal hätte die Security der Sussexes Probleme gehabt, dem Auto mit den Kindern im Konvoi zu folgen. Dazu sei noch ein Stau gekommen – eine Situation, in der die Familie besonders verwundbar sei.
Immerhin: Harry und Meghan sollen sich bereits für eine neue Schule in der Region, die näher am neuen Zuhause der Sussexes liegt, entschieden haben, berichteten britische Medien. Und auch die Schnuppertage von Lili und Archie seien gut verlaufen.
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