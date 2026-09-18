Hund in den USA brachte Einbrecher Kuscheltiere

„Er ist super-freundlich“, sagte Hausbesitzer Dante Rowley aus dem kalifornischen San Diego. Er war gerade mit seiner Verlobten unterwegs, als die beiden eine Benachrichtigung ihrer Überwachungskamera erhielten. Sie sahen live per Video, wie ihr Hund „Nash“ versuchte, mit dem Einbrecher zu spielen. Der ließ sich allerdings nicht dazu überreden. Stattdessen machte er in dem Haus ein Nickerchen und bediente sich am Kühlschrank.