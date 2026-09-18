Auftrag verfehlt
Hund in den USA brachte Einbrecher Kuscheltiere
Statt das Haus zu bewachen, hat ein Hund in den USA einem Einbrecher Kuscheltiere gebracht. Der Golden Retriever „Nash“ empfing den Verbrecher schwanzwedelnd und versuchte, mit ihm zu spielen, wie aus Aufnahmen einer Überwachungskamera hervorgeht.
„Er ist super-freundlich“, sagte Hausbesitzer Dante Rowley aus dem kalifornischen San Diego. Er war gerade mit seiner Verlobten unterwegs, als die beiden eine Benachrichtigung ihrer Überwachungskamera erhielten. Sie sahen live per Video, wie ihr Hund „Nash“ versuchte, mit dem Einbrecher zu spielen. Der ließ sich allerdings nicht dazu überreden. Stattdessen machte er in dem Haus ein Nickerchen und bediente sich am Kühlschrank.
Rowley und seine Partnerin alarmierten die Polizei. Mit den Beamtinnen und Beamten wollte der Golden Retriever dann ebenfalls spielen, wie das Überwachungsvideo weiter zeigt. „Nash“ lief mit einem Spielzeug im Maul zur Tür, während die Einsatzkräfte mit gezückten Pistolen anrückten.
Der Einbrecher wurde festgenommen. Laut Angaben des Hausbesitzers hatte er keine wichtigen Dinge an sich genommen.
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