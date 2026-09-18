Rybakina sagt Teilnahme an BJK-Cup-Finals ab

US-Open-Siegerin Elena Rybakina hat ihre Teilnahme an den Finals des Billie Jean King Cups aus Belastungsgründen abgesagt.
Wie die neue Führende der Tennis-Weltrangliste der Frauen am Freitag auf Instagram mitteilte, wird sie beim Länderturnier in Shenzhen/China ab Dienstag nicht für Kasachstan antreten. „Der vergangene Monat war sehr hart für meinen Körper und ich muss mich erholen, um wieder mein Bestes geben zu können. Ich wünsche den Mädels viel Glück“, schrieb Rybakina.
Kasachstan trifft damit ohne die 27-Jährige, die zuletzt mit einer Achillessehnenverletzung zu kämpfen hatte, im Viertelfinale am Mittwoch auf Spanien.
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