Berglandmilch beschließt große Molkerei-Fusion

Die Konsolidierungswelle der letzten 30 Jahre bei den genossenschaftlichen Molkereien ist für den Wifo-Ökonomen Franz Sinabell nicht überraschend. Die Vorteile der Kostensenkung durch die Zusammenschlüsse könnten an die Milchbauern weitergegeben werden, wenn das Molkerei-Management „es gut macht“, sagt Sinabell. In anderen EU-Ländern hätten kommerzielle Milchverarbeiter „beträchtliche Marktanteile“ und Milliarden-Konzernumsätze. Die Fusionswelle in der heimischen Milchbranche wird von den Wettbewerbshütern genau beobachtet. „Irgendwann wird die Wettbewerbsbehörde den Konsolidierungen einen Riegel vorschieben“, erwartet Sinabell. Kritisch sei es dort, wo Milchbauern ihre Milch nur an eine Molkerei liefern können und damit wirtschaftlich stark abhängig seien.