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Auf Südautobahn

Lenkerin durch Tunnel in Lastwagen geschleudert

Kärnten
18.09.2026 11:57
Die 22-Jährige musste mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.
Die 22-Jährige musste mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Am Freitagvormittag war eine 22-Jährige mit ihrem Kleinlastwagen auf der Südautobahn in Richtung Wien unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache raste sie gegen die Tunnelwand im Ehrentalerbergtunnel. Das Fahrzeug blieb erst nach 90 Meter stehen.

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In Richtung Wien war die Lenkerin um 7.05 Uhr auf der Südautbahn unterwegs. Doch im Ehrentalerbergtunnel verunfallte sie. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Kleinlastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Tunnelwand.

Durch Tunnel geschleudert
Doch das Fahrzeug kam nicht gleich zum Stillstand. Stattdessen wurde der Lastwagen auf die linke Tunnelseite zurückgeschleudert und kam erst nach etwa 90 Meter zum Stehen. 

Die Lenkerin wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Ehrentalerbergtunnel war in Fahrtrichtung Wien von 07:07 Uhr bis 08:08 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

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