Lenkerin durch Tunnel in Lastwagen geschleudert

Am Freitagvormittag war eine 22-Jährige mit ihrem Kleinlastwagen auf der Südautobahn in Richtung Wien unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache raste sie gegen die Tunnelwand im Ehrentalerbergtunnel. Das Fahrzeug blieb erst nach 90 Meter stehen.
In Richtung Wien war die Lenkerin um 7.05 Uhr auf der Südautbahn unterwegs. Doch im Ehrentalerbergtunnel verunfallte sie. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Kleinlastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Tunnelwand.
Durch Tunnel geschleudert
Doch das Fahrzeug kam nicht gleich zum Stillstand. Stattdessen wurde der Lastwagen auf die linke Tunnelseite zurückgeschleudert und kam erst nach etwa 90 Meter zum Stehen.
Die Lenkerin wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Ehrentalerbergtunnel war in Fahrtrichtung Wien von 07:07 Uhr bis 08:08 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.