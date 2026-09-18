„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Matcha ist eine ruhige und liebevolle Samtpfote. Mit anderen Katzen kommt sie aus, an Freigang ist sie gewöhnt. Wer schenkt Matcha ein Zuhause in Geborgenheit? Tel.: 0664/8485571.
Struppi kam als behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim. Der zehn Jahre alte Terrier-Mischling leidet am Pica-Syndrom. Er neigt dazu, Gegenstände zu fressen, die für den Verzehr nicht geeignet sind. Hundeerfahrene Halter mit gutem Management sind deshalb gefragt. Wer hat ein großes Herz für Tiere und gibt Struppi eine Chance? Tel.: 0732/247887.
Aristoteles landete als Findling im Tierheim. Der zweijährige Scottish-Fold-Mischling wünscht sich einen Freigangplatz. Aufgrund seiner Rasse besteht das Risiko der erblichen Osteochondrodysplasie, die schmerzhafte Veränderungen der Knochen und Gelenke verursachen kann. Gesucht werden verantwortungsbewusste Menschen, die sich vorab gut über diese Erkrankung informieren. Tel.: 0732/247887.
Honey sollte zu Hundekennern genommen werden. Die zehnjährige Alano-Mischlingshündin braucht klare Strukturen und konsequente Führung. Ideal wäre ein Haus mit eingezäuntem Garten. Tel.: 0732/247887.
Oskar hält Ausschau nach seinem zukünftigen Zuhause, das er gemeinsam mit seinem Bruder beziehen möchte. Das Duo kann in Wohnungshaltung leben, gegen Freigang hat es aber auch nichts einzuwenden. Tel.: 0664/8485571.
Joe Dalton (drei Monate) möchte in eine artgerechte Umgebung ziehen, am besten mit Gefährten. Über bereits vorhandene Kaninchen freut sich das Langohr aber auch. Tel.: 0664/8485571.
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