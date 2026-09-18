„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Struppi kam als behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim. Der zehn Jahre alte Terrier-Mischling leidet am Pica-Syndrom. Er neigt dazu, Gegenstände zu fressen, die für den Verzehr nicht geeignet sind. Hundeerfahrene Halter mit gutem Management sind deshalb gefragt. Wer hat ein großes Herz für Tiere und gibt Struppi eine Chance? Tel.: 0732/247887.