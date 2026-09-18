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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
18.09.2026 14:00
Ob Katze oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Katze oder Hund, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))
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Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

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Matcha – die Gemütliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Matcha ist eine ruhige und liebevolle Samtpfote. Mit anderen Katzen kommt sie aus, an Freigang ist sie gewöhnt. Wer schenkt Matcha ein Zuhause in Geborgenheit? Tel.: 0664/8485571.

Struppi – für große Tierfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Struppi kam als behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim. Der zehn Jahre alte Terrier-Mischling leidet am Pica-Syndrom. Er neigt dazu, Gegenstände zu fressen, die für den Verzehr nicht geeignet sind. Hundeerfahrene Halter mit gutem Management sind deshalb gefragt. Wer hat ein großes Herz für Tiere und gibt Struppi eine Chance? Tel.: 0732/247887.

Aristoteles – der Besondere
(Bild: Tierheim Linz)

Aristoteles landete als Findling im Tierheim. Der zweijährige Scottish-Fold-Mischling wünscht sich einen Freigangplatz. Aufgrund seiner Rasse besteht das Risiko der erblichen Osteochondrodysplasie, die schmerzhafte Veränderungen der Knochen und Gelenke verursachen kann. Gesucht werden verantwortungsbewusste Menschen, die sich vorab gut über diese Erkrankung informieren. Tel.: 0732/247887.

Honey – die Anspruchsvolle
(Bild: Tierheim Linz)

Honey sollte zu Hundekennern genommen werden. Die zehnjährige Alano-Mischlingshündin braucht klare Strukturen und konsequente Führung. Ideal wäre ein Haus mit eingezäuntem Garten. Tel.: 0732/247887.  

Oskar – der Ängstliche
(Bild: Pfotenhílfe Lochen)

Oskar hält Ausschau nach seinem zukünftigen Zuhause, das er gemeinsam mit seinem Bruder beziehen möchte. Das Duo kann in Wohnungshaltung leben, gegen Freigang hat es aber auch nichts einzuwenden. Tel.: 0664/8485571.

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Joe Dalton – für Nagerfreunde
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Joe Dalton (drei Monate) möchte in eine artgerechte Umgebung ziehen, am besten mit Gefährten. Über bereits vorhandene Kaninchen freut sich das Langohr aber auch. Tel.: 0664/8485571.

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