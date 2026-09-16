Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“

„Wir sind prinzipiell die Bösen. Wir machen den Wald kaputt.“ Für viele Menschen ist das offenbar das Bild von jenen, die beruflich im Wald arbeiten. Denn wo Motorsägen aufheulen und Bäume fallen, sehen Spaziergänger schnell einen Eingriff in die Natur. Doch die Forstwirtschaft erzählt eine andere Geschichte: von Waldpflege, Nachhaltigkeit, harter Arbeit und einer großen Leidenschaft für das Leben zwischen den Bäumen. Was hinter einem Stück Holz steckt, was dabei unterschätzt wird und was den Arbeitsplatz mitten in der Natur so besonders macht. Das sehen Sie in unserer „Krone“-Reportage „Die Holz-Doku“.