Geheimtraining in Tirol von Superstar David Alaba

Noch bis Samstag in Tirol

Der 34-Jährige, der nach seinem Vertragsende bei Real Madrid noch keinen neuen Verein gefunden hat, ist noch bis Samstag in Tirol. Mit Coach Mesut Temel, der vor allem rekonvaleszenten Fußballern hilft, wieder fit zu werden, arbeitet er an seiner Fitness. Neben Boxen stehen auch Einheiten mit Ball auf dem Trainingsplan. Am Freitag holten sich dann einige Kinder Autogramme von Alaba, der auch bereitwillig für Selfies posierte.