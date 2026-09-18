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Fehlt im ÖFB-Kader

Geheimtraining in Tirol von Superstar David Alaba

Fußball International
18.09.2026 14:07
David Alaba bereitet sich in Tirol auf kommende Aufgaben vor.
David Alaba bereitet sich in Tirol auf kommende Aufgaben vor.(Bild: GEPA)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Was macht eigentlich David Alaba? Der 34-Jährige ist ja noch immer vereinslos, doch er bereitet sich auf künftige Aufgaben vor. Derzeit absolviert der ÖFB-Star ein Geheimtraining im Stubaital. In Neustift trainiert er mit Coach Mesut und arbeitet am Sportplatz an seiner Fitness.

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Da staunten ein paar Stubaier nicht schlecht, als plötzlich David Alaba am Trainingsplatz in Neustift ein Boxtraining absolvierte. Und noch mehr, als der Superstar im Skigebiet Schlick 2000 in ein Mountaincart  stieg und den Berg hinunterraste.

Noch bis Samstag in Tirol
Der 34-Jährige, der nach seinem Vertragsende bei Real Madrid noch keinen neuen Verein gefunden hat, ist noch bis Samstag in Tirol. Mit Coach Mesut Temel, der vor allem rekonvaleszenten Fußballern hilft, wieder fit zu werden, arbeitet er an seiner Fitness. Neben Boxen stehen auch Einheiten mit Ball auf dem Trainingsplan. Am Freitag holten sich dann einige Kinder Autogramme von Alaba, der auch bereitwillig für Selfies posierte.

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Letztes Spiel schon lange her
Sein letztes Spiel ist auch schon einige Zeit her. Am 2. Juli stand der Verteidiger im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien (0:3) zum letzten Mal in einem Match auf dem Platz. Im jüngsten ÖFB-Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick fehlt der Superstar.

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