Wen würden Sie gerne bei „Dancing Stars“ sehen?

Wenn Blut, Schweiß und Tränen zur besten Sendezeit auf gepflegten Parkettboden tropfen, kann dies nur eins bedeuten: „Dancing Stars“ startet in eine neue Staffel! Die kultige Tanz-Show muss aber vorerst noch ohne den beliebten Dompfarrer Toni Faber auskommen. Bislang gibt es noch keine offiziell bestätigten Teilnehmer, deshalb fragen wir Sie: Wen würden Sie gerne nächstes Jahr bei „Dancing Stars“ sehen?