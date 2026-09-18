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Wen würden Sie gerne bei „Dancing Stars“ sehen?

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18.09.2026 14:00
Welcher Promi würde Ihre persönlichen „zehn Punkte“ erhalten?
Welcher Promi würde Ihre persönlichen „zehn Punkte“ erhalten?(Bild: ORF)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Wenn Blut, Schweiß und Tränen zur besten Sendezeit auf gepflegten Parkettboden tropfen, kann dies nur eins bedeuten: „Dancing Stars“ startet in eine neue Staffel! Die kultige Tanz-Show muss aber vorerst noch ohne den beliebten Dompfarrer Toni Faber auskommen. Bislang gibt es noch keine offiziell bestätigten Teilnehmer, deshalb fragen wir Sie: Wen würden Sie gerne nächstes Jahr bei „Dancing Stars“ sehen?

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Wie lauten Ihre Wunschkandidaten für die kommende Staffel? Welche Promis aus vergangenen Jahren haben Ihnen besonders gefallen? Achten Sie bei den „Dancing Stars“ eher auf die tänzerischen Fähigkeiten oder sind Ihnen Sympathien wichtiger?

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge in den Kommentaren!

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