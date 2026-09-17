„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“

Ob bei „den beiden Damen aber überhaupt etwas zu holen ist, weiß ich nicht“, so Wagner, während Wendt bestätigte, dass beide Frauen „erst heute betont haben, dass sie gewillt waren bzw. gewillt sind, zumindest einen Teil des Schadens wieder gutzumachen“. Wie, das werde man sehen – und auch, „wie viel von Paal überhaupt freiwillig gegeben wurde und wie viel nicht“. Gegen die noch nicht rechtskräftige Anklage werde es von ihrer Seite jedenfalls keinen Einspruch geben.