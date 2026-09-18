Magdalena Lobnig sichert sich die Goldmedaille

Lobnig führte das 15-köpfige Starterfeld im nicht olympischen Langstreckenrennen bereits kurz nach dem Start an und gab ihre Spitzenposition auf dem Rundkurs nicht mehr aus der Hand. Mit einem Lächeln im Gesicht sprintete die Olympia-Dritte 2021 im Schweren Einer nach 29:29,33 Min. über die Ziellinie. Damit fährt Lobnig mit einem Erfolgserlebnis zu den Küstenruder-Weltmeisterschaften nach China in Qingdao (11. bis 13. Oktober).