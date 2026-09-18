Magdalena Lobnig sichert sich die Goldmedaille

Magdalena Lobnig hat bei der Küstenruder-EM in La Linea de la Concepcion die Goldmedaille im Endurance-Bewerb geholt.
Im Massenstartrennen über sechs Kilometer vor der Mittelmeerküste im Süden Spaniens feierte die Kärntnerin am Freitag einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Die 36-Jährige triumphierte klar vor der Ukrainerin Kateryna Dudchenko und Eeva Karppinen aus Finnland. Tags zuvor hatte Lobnig als Titelverteidigerin Silber im olympischen Beach-Sprint-Bewerb gewonnen.
Lobnig führte das 15-köpfige Starterfeld im nicht olympischen Langstreckenrennen bereits kurz nach dem Start an und gab ihre Spitzenposition auf dem Rundkurs nicht mehr aus der Hand. Mit einem Lächeln im Gesicht sprintete die Olympia-Dritte 2021 im Schweren Einer nach 29:29,33 Min. über die Ziellinie. Damit fährt Lobnig mit einem Erfolgserlebnis zu den Küstenruder-Weltmeisterschaften nach China in Qingdao (11. bis 13. Oktober).
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