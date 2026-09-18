Von aussichtsloser Liebe in Zeiten des Kriegs

Großartiges Ensemble im wilden Kostümmix

Das ist auch das grandiose Ensemble in Thomas Stingls altägyptischem Freskensaal und Emmanuela Cossars wildem Kostümmix – allen voran Ruzana Grigorian, die als ägyptische Königstochter Amneris ihren expressiven Mezzo in die Schlacht um Radamès’ Liebe führt. Als leidende Rivalin, versklavte äthiopische Prinzessin und aussichtslos Liebende überzeugt „Aida“ Anna Princeva mit fein moduliertem Sopran und schönen Mittellagen wie Höhen. Vasyl Solodkyy ist als ägyptischer Feldherr zwischen zwei Frauen strahlender Heldentenor voll Glanz und Größe, „Ramfis“ Giorgi Chelidze Priester mit raumgreifendem Bass, Tommi Hakala äthiopischer König Amonasro mit viel Schmelz im Bariton, einmal mehr ein ohrgängiger Genuss Günter Wallners Chor in inhaltstragender Präsenz.