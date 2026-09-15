Ost-Kracher: Tore, Wende und ein Cup-Wahnsinn

Diese Woche gehört die Bühne der 1. Klasse Ost: Die Topteams der Liga liefern Drama, Tore und eine irre Aufholjagd. Dazu gibt’s einen Viererpack, einen Treffer aus großer Distanz, „Ein Gu(n)ter Tipp“ – und zum Abschluss einen packenden KFV-Cup-Fight.
Ein Fußballabend mit besonderer Note: Ruden-Bürgermeister Armin Skorjanz ist seit seiner Kindheit mit dem Verein verbunden, sein Cousin Daniel steht beim SV Ruden zwischen den Pfosten. Gegen Tabellenführer Bad Eisenkappel musste seine Mannschaft zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. In der Nachspielzeit wurde es dann richtig heiß: Bad Eisenkappel jubelte bereits über das vermeintliche 3:2, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Die komplette Szene haben wir ebenso auf Video wie die Stimmen zum Spiel.
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