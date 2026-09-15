Neue Ermittlungen nach Zellenmord in Klagenfurt

Eine Serie an Bluttaten hinter Gittern erschüttert – vor allem der Tod eines Jugendlichen in Kärnten, der von den Justizwachebeamten mit durchgeschnittener Kehle gefunden wurde. Wie konnte es so weit kommen?
Wenige Tage vor seinem 17. Geburtstag soll ein junger Kärntner zum Mörder geworden sein: Der Jugendliche steht im Verdacht, vor zwei Wochen in der Klagenfurter Justizanstalt seinen Zellengenossen getötet zu haben.
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