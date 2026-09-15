Song-Contest-Star „kehrt“ jetzt zurück

Am Sonntag wird um 13.30 Uhr der heimische Singer-Songwriter Cosmó erwartet – er wird mit seinem Hit „Tanzschein“ auftreten und auch neue Songs präsentieren. Im Mai trat der 20-Jährige damit noch vor über 130 Millionen Zuschauern auf. Auch der Rest des Programms, Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr, kann sich sehen lassen.