Song-Contest-Star „kehrt“ jetzt zurück

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15.09.2026 16:04
Von der Song-Contest-Bühne in der Wiener Stadthalle vor über 130 Millionen Zuschauern auf den ...
Von der Song-Contest-Bühne in der Wiener Stadthalle vor über 130 Millionen Zuschauern auf den Mistplatz in Hernals: Cosmó.(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, mia*Maria-Knoll.com)
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Von Christoph Engelmaier

Zwischen Müllautos und Mistkübeln wird am Wochenende in Hernals ordentlich aufgedreht! ESC-Sänger Cosmó hat sich als prominenter Aufputz für das Wiener Mistfest angekündigt.

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Beim großen Wiener Mistfest der MA 48 am kommenden Wochenende wartet auf die Besucher nicht nur wieder jede Menge Information rund um Müll und Umweltschutz – auch Action, Musik und ein ESC-Teilnehmer stehen auf dem Programm.

Cosmó erhielt beim diesjährigen Song Contest nur einen Punkt von der Landesjury in Luxemburg. Im ...
Cosmó erhielt beim diesjährigen Song Contest nur einen Punkt von der Landesjury in Luxemburg. Im Televoting konnte der Sänger fünf Publikumspunkte aus Deutschland sammeln.(Bild: AP/Martin Meissner)

Am Sonntag wird um 13.30 Uhr der heimische Singer-Songwriter Cosmó erwartet – er wird mit seinem Hit „Tanzschein“ auftreten und auch neue Songs präsentieren. Im Mai trat der 20-Jährige damit noch vor über 130 Millionen Zuschauern auf. Auch der Rest des Programms, Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr, kann sich sehen lassen.

Das Mistfest der 48er am Mistplatz Hernals am 19. und 20. September soll ein Erlebnis für die ...
Das Mistfest der 48er am Mistplatz Hernals am 19. und 20. September soll ein Erlebnis für die ganze Familie sein. MA-48-Chef Josef Thon und SPÖ-Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (2.v.r.).(Bild: Markus Wache)

„Ein Wochenende lang gibt es Information und Unterhaltung am Mistplatz in Hernals – mit Infoständen, Kinderflohmarkt und Live-Musik. Das alles bei freiem Eintritt“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er begeistern Kinder, Besucher können beim 48er-Tandler-Outlet einkaufen, Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern oder beim Mistquiz ihr Wissen testen.

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Es warten Auftritte von Dennis Jale und Niddl, Monti Beton, Ostpartie und vielen mehr sowie eine Autogrammstunde mit „Mist-Cheftrenner“ Herbert Prohaska. Vor allem für Kinder sind die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der MA 48 eine Attraktion. Der Mistplatz Hernals in der Richthausenstraße 2 ist öffentlich mit der S45, der Bim-Linie 43 sowie den Buslinien 10A und 42A erreichbar.

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