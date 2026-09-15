Song-Contest-Star „kehrt“ jetzt zurück

Zwischen Müllautos und Mistkübeln wird am Wochenende in Hernals ordentlich aufgedreht! ESC-Sänger Cosmó hat sich als prominenter Aufputz für das Wiener Mistfest angekündigt.
Beim großen Wiener Mistfest der MA 48 am kommenden Wochenende wartet auf die Besucher nicht nur wieder jede Menge Information rund um Müll und Umweltschutz – auch Action, Musik und ein ESC-Teilnehmer stehen auf dem Programm.
Am Sonntag wird um 13.30 Uhr der heimische Singer-Songwriter Cosmó erwartet – er wird mit seinem Hit „Tanzschein“ auftreten und auch neue Songs präsentieren. Im Mai trat der 20-Jährige damit noch vor über 130 Millionen Zuschauern auf. Auch der Rest des Programms, Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr, kann sich sehen lassen.
„Ein Wochenende lang gibt es Information und Unterhaltung am Mistplatz in Hernals – mit Infoständen, Kinderflohmarkt und Live-Musik. Das alles bei freiem Eintritt“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er begeistern Kinder, Besucher können beim 48er-Tandler-Outlet einkaufen, Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern oder beim Mistquiz ihr Wissen testen.
Es warten Auftritte von Dennis Jale und Niddl, Monti Beton, Ostpartie und vielen mehr sowie eine Autogrammstunde mit „Mist-Cheftrenner“ Herbert Prohaska. Vor allem für Kinder sind die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der MA 48 eine Attraktion. Der Mistplatz Hernals in der Richthausenstraße 2 ist öffentlich mit der S45, der Bim-Linie 43 sowie den Buslinien 10A und 42A erreichbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.