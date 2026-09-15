FIS-Renndirektor spricht über Hirscher-Comeback

FIS-Renndirektor Markus Waldner hat über ein mögliches Comeback von Marcel Hirscher gesprochen und dabei bestätigt, dass über seinen Status bei der Rückkehr in Kürze entschieden wird.
„Soweit wir informiert sind, hat er sich gut erholt. Er hat hart trainiert und es freut uns, dass es Marcel wieder gut geht“, betont Waldner im ORF-Interview. Ein Comeback des Ausnahmeathleten wäre für den Südtiroler auf jeden Fall „sehr cool“.
Die Entscheidung liege aber bei Hirscher, so der FIS-Verantwortliche, der zudem bestätigt, dass es bereits Diskussionen über den Status des 37-Jährige bei einer Rückkehr in den Weltcup gegeben hat. „Vom holländischen Skiverband sind uns verschiedene Regelvorschläge zugeschickt worden“, so Waldner.
Entscheidung fällt in Genf
Eine Entscheidung darüber wird bei der FIS-Herbstsitzung in Genf in zwei Wochen fallen. Dort werden die Verantwortlichen die verschiedenen Szenarien diskutieren und anschließend Hirscher, sein Team und die Öffentlichkeit informieren.
Von seinen ursprünglichen 20 Wildcards hat Hirscher bisher nur 17 eingelöst, gibt Waldner zudem zu bedenken und erklärt abschließend: „Theoretisch könnte er noch 17 einlösen und demnach als 31. an den Start gehen. Ob es aber zu dieser Entscheidung kommt, wird sich erst zeigen.“
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