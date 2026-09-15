Land will sich besser für Hitze rüsten – aber wie?

Darauf angesprochen, ob die hitzig diskutierte Novelle zum Naturschutzgesetz mit ihren Einschränkungen beim Umweltschutz nicht das Gegenteil dessen abbildet, was nun in Sachen Hitze gefordert wird, erklärten sowohl Wallner als auch Gantner, dass die Gesetzesnovelle keineswegs den Umweltschutz beschneiden würde, sondern lediglich dessen Bürokratie. Vieles, was für den Naturschutz größte Bedeutung hätte, würde von der Novelle gar nicht berührt, meinte Wallner. Die Novelle sei teilweise sogar Voraussetzung für den Umweltschutz. „Und nicht jeder, der investieren will, will auch das ganze Land zubetonieren,“ sagte er dazu.