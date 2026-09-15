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Die Sucht nach dem perfektem Heiratsantrag

Oberösterreich
15.09.2026 17:00
Tausende Videos mit dem perfekten Heiratsantrag finden sich auf TikTok. Was steckt dahinter?
Tausende Videos mit dem perfekten Heiratsantrag finden sich auf TikTok. Was steckt dahinter?(Bild: TikTok)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Die Hochzeit wie aus einem Hollywoodfilm: In den sozialen Netzwerken boomt die Wedding-Bubble. Was steckt dahinter? Und welche Gefahren sind damit verbunden? 

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Verlobungen, Hochzeiten und Familiengründungen erobern derzeit die sozialen Netzwerke. Millionenfach geklickte Videos zeigen spektakuläre Heiratsanträge, luxuriöse Feiern und perfekt inszenierte Liebesgeschichten. Für Nicole Eder, Inhaberin der Social-Media-Agentur Social Minds, handelt es sich dabei nicht um einen kurzfristigen Internet-Hype, sondern um eine tiefgreifende Entwicklung. „Besondere Lebensmomente werden zunehmend zu einem Inhalt, der dokumentiert, inszeniert und mit den Fans geteilt wird“, erklärt die Expertin.

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