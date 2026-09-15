Die Sucht nach dem perfektem Heiratsantrag

Verlobungen, Hochzeiten und Familiengründungen erobern derzeit die sozialen Netzwerke. Millionenfach geklickte Videos zeigen spektakuläre Heiratsanträge, luxuriöse Feiern und perfekt inszenierte Liebesgeschichten. Für Nicole Eder, Inhaberin der Social-Media-Agentur Social Minds, handelt es sich dabei nicht um einen kurzfristigen Internet-Hype, sondern um eine tiefgreifende Entwicklung. „Besondere Lebensmomente werden zunehmend zu einem Inhalt, der dokumentiert, inszeniert und mit den Fans geteilt wird“, erklärt die Expertin.