Klimawandel taut das Kitzsteinhorn auf

Das „ewige Eis“ und der Permafrost halten die Berge zusammen. Doch „ewig“ ist durch Klimawandel und mehrere Rekordsommer nur noch relativ. Auch im Hochgebirge taut es, an immer mehr Stellen verlieren Hänge und Gipfelgrate an Stabilität, die Berge bröckeln. Das internationale Forschungsprojekt „FROST.INI“ geht diesen Entwicklungen derzeit am Kitzsteinhorn in Kaprun und auf Österreichs höchstem Berg, dem Großglockner, auf den Grund.