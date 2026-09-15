Venedig: Leiche von zweitem Opfer entdeckt

Kameras, die den Zusammenstoß aufgezeichnet haben könnten, gibt es an der Unglücksstelle nicht. Damit fehlen wichtige Anhaltspunkte für die Ermittler. Sie müssen nun klären, wie die beiden Boote aufeinandertrafen, welchen Kurs sie jeweils fuhren und ob möglicherweise zu spät reagiert wurde. Die Aussagen des Taxifahrers sollen mit den Spuren am geborgenen Boot und den weiteren Erkenntnissen der Unfallaufnahme abgeglichen werden. Nach Einschätzung der Ermittler dürfte nicht die Dunkelheit allein für den Unfall verantwortlich gewesen sein. Die schwere Zerstörung des kleinen Bootes lasse vielmehr auf einen heftigen Aufprall schließen.