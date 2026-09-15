Michael J. Fox rührt Hollywood bei Emmys zu Tränen

Fox kam im Rollstuhl auf die Bühne und wurde vom Publikum mit stehenden Ovationen empfangen. Der Schauspieler war an diesem besonderen Abend nicht allein: Seine Ehefrau Tracey Pollan (66) und die vier gemeinsamen Kinder standen ihm zur Seite. Schon auf dem roten Teppich hatte die Familie gemeinsam für die Fotografen posiert.