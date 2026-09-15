„Das Boot“: Deutscher Kult-Schauspieler (69) tot

Auch Sohn ist Schauspieler

Richter, der bis zuletzt in Köln lebte, hinterlässt einen Sohn und eine Tochter sowie sechs Enkelkinder. Maxwell Richter folgte seinem Vater ins Filmgeschäft und wurde ebenfalls Schauspieler. Vater und Sohn standen auch gemeinsam vor der Kamera. Auch Tochter Aline hatte einen kleinen Auftritt in einem Film ihres Vaters: In „Was nicht passt, wird passend gemacht“ (2002) spielte sie die Tochter von Richters Filmfigur Kalle.