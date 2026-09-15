Führten Houthis Jemens Armee mit KI in die Irre?

Neue Dimension der psychologischen Kriegsführung

Ob die KI-Unterstützung bereits zu einsatzfähigen neuen Waffensystemen geführt hat, ist nicht belegt. Auch ein direkter Zusammenhang zwischen der Claude-Nutzung und der Eroberung Mokkas lässt sich derzeit nicht nachweisen. Dennoch zeigen die Fälle eine neue Dimension des Konflikts: Künstliche Intelligenz kann nicht nur bei der Waffenentwicklung helfen, sondern auch für psychologische Kriegsführung missbraucht werden. Sollte sich der Vorwurf der gefälschten Generalstimme bestätigen, hätten die Houthi damit zwei völlig unterschiedliche KI-Fähigkeiten gegen ihre Gegner eingesetzt