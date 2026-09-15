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Klub-Kauf mit Partnern

Cristiano Ronaldo geht für 100 Mio. Dollar shoppen

Fußball International
15.09.2026 16:39
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Noch ist Cristiano Ronaldo „nur“ eine Fußball-Legende, einer der größten und besten Kicker aller Zeiten, ein Idol für Abermillionen von Fans – aber schon bald könnte der Superstar auch der Besitzer eines Fußball-Klubs sein!

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Denn wie man aus Saudi-Arabien und Portugal hört, soll CR7 kurz davor stehen, gemeinsam mit einigen Partnern Al-Nassr zu kaufen, also jenen Klub, bei dem er in Saudi-Arabien aktuell noch aktiv ist ...

Sage und schreibe 500 Millionen Dollar sollen Cristiano Ronaldo, die saudischen Unternehmer Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji und Sharaf Al-Hariri sowie AC-Milan-Eigentümer Gerry Cardinale bereit sein, für Al-Nassr auszugeben.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)

Finale Entscheidung steht kurz bevor
Jedes der fünf Mitglieder des Bieterkonsortiums würde sich nach Angaben saudischer Sportanalysten mit 100 Millionen Dollar einbringen, um den Klub vom saudischen Staatsfonds PIF loszueisen ...

Die Verhandlungen stehen laut Medienberichten unmittelbar vor einem Knackpunkt: Bis Donnerstag sollte klar sein, ob der Staatsfonds der Abgabe der Mehrheitsbeteiligung an Al-Nassr unter den gegebenen Umständenzustimmt oder nicht.

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