Ex-Häftling fotografierte nacktes Nachbarskind (2)

Der vorsitzende Richter konfrontiert den Angeklagten: „Sie sind verurteilt worden wegen des gesamten Sexualstrafrechts. Das muss man schon sagen.“ Der 79-Jährige beteuert nämlich vehement, nicht gewusst zu haben, dass diese Fotos strafbar sind. „Deswegen sind sie ja auch schon verurteilt worden. Sie sind genau derjenige, der nicht sagen kann, dass er's nicht wusste“, entgegnet Herr Rat. „Die Fotos damals waren wirklich reißerisch. Das hab’ ich diesmal ja absichtlich nicht gemacht“, so seine verstörende Antwort.