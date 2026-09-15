Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brief entlarvte ihn

Ex-Häftling fotografierte nacktes Nachbarskind (2)

Gericht
15.09.2026 16:21
Der vorbestrafte Pensionist machte Bilder von einem zweijährigen Mädchen (Symbolbild).
Der vorbestrafte Pensionist machte Bilder von einem zweijährigen Mädchen (Symbolbild).(Bild: Krone-Collage/stock.adobe.com, Sophie Pratschner)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Ein 79-jähriger Pensionist lud die Nachbarsmädchen immer wieder zu sich in den Garten ein. Dass er ein verurteilter Sexualstraftäter ist, konnten die Eltern nicht ahnen. Bis ein anonymer Brief eintrudelte. Im Landesgericht Korneuburg (NÖ) scheint der gelernte Architekt genau gewusst zu haben, was er da tat ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Er hat sich angeboten, die ganze Zeit. Auch, dass er in der Nacht auf die Kinder aufpassen kann“, sagt eine 36-jährige Mutter im Landesgericht Korneuburg (NÖ). Und obwohl der Nachbar etwas aufdringlich war: „Alle haben sehr lieb über ihn gesprochen.“ Also ließ sie ihre zwei Töchter immer wieder einige Zeit bei dem 79-Jährigen spielen, manchmal brachte er die beiden auch in den Kindergarten. 

Umschlag mit Zeitungsartikel
Bis ein anonymer Brief bei der Familie eintrudelte. „Wenn man so was erfährt, dann denkt man nach“, erinnert sich die Niederösterreicherin im Zeugenstand. In dem Umschlag fand sie im Frühjahr 2025 Zeitungsartikel und mehr über den Pensionisten – der bereits eine langjährige Haftstrafe wegen diversen Sexualdelikten absaß. Und zwar an Kindern ...

Handyauswertung brachte Schreckliches ans Licht
Damit rückte für die Mutter jeder Kontakt zwischen ihren kleinen Töchtern und dem 79-jährigen Nachbarn in ein anderes Licht. Bei der Polizei erstattete sie letztlich Anzeige: Der gelernte Architekt hätte ihrem zweijährigen Kind sexuell motiviert auf die Windel gegriffen und auch bei dem älteren wäre es zu geschlechtlichen Handlungen gekommen. Eine Handyauswertung zeigte dann Schreckliches: Der Pensionist hatte den nackten Intimbereich des jüngeren Mädchens fotografiert.

Zitat Icon

Die Fotos damals waren wirklich reißerisch. Das hab’ ich diesmal ja absichtlich nicht gemacht.

Verstörende Aussage des angeklagten Pensionisten

Der vorsitzende Richter konfrontiert den Angeklagten: „Sie sind verurteilt worden wegen des gesamten Sexualstrafrechts. Das muss man schon sagen.“ Der 79-Jährige beteuert nämlich vehement, nicht gewusst zu haben, dass diese Fotos strafbar sind. „Deswegen sind sie ja auch schon verurteilt worden. Sie sind genau derjenige, der nicht sagen kann, dass er's nicht wusste“, entgegnet Herr Rat. „Die Fotos damals waren wirklich reißerisch. Das hab’ ich diesmal ja absichtlich nicht gemacht“, so seine verstörende Antwort.

„Ich hab‘ Kinder sehr gern“
Vor ungefähr 15 Jahren wurde der damalige Schwimmlehrer wegen schweren sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung, Kinderpornografie und mehr zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Wirklich Hand an die zwei kleinen Mädchen gelegt zu haben, streitet der Pensionist aber ab. „Ich war wie ein Opa für die Kinder. Sie haben mich sehr gemocht.“ – „Haben Sie eine pädophile Neigung?“, fragt der Richter direkt. „Nein, eigentlich nicht. Ich hab‘ Kinder sehr gern.“

Straftat
Herstellung und Besitz von Kindesmissbrauchsdarstellungen
Strafrahmen
sechs Monate bis fünf Jahre Haft
Urteil
6 Monate bedingte Haft
nicht rechtskräftig

Das Bild von dem Nachbarsmädchen war aber nicht das Einzige, das gefunden wurde. Einem anderen versuchte er unter den Rock zu fotografieren. „Ja, aber nicht nackt. Das ist nicht strafbar“, scheint der 79-Jährige genau gewusst zu haben, was er da machte. Und eine Nahaufnahme von einem Baby – „um zu sehen, ob das ein Junge oder Mädchen ist“, meint der Niederösterreicher.

Lesen Sie auch:
Der gebürtige Wiener (21) wird im Gericht mit Handschellen vorgeführt. 
Trotzdem mildes Urteil
Vergewaltigung: Zweite Tat in nur wenigen Wochen
11.06.2026
Burschen als Opfer
Unvorstellbaren Missbrauch gefilmt: 8 Jahre Haft
26.06.2025

Der Schöffensenat kaufte das dem verurteilten Sexualstraftäter nicht ab. Der Pensionist wird zu sechs Monaten bedingter Haft – die Mindeststrafe – und einer Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro wegen Herstellung und Besitz von Kindesmissbrauchsdarstellungen verurteilt. Vom sexuellen Missbrauch Unmündiger wird der Niederösterreicher freigesprochen. Die Begründung: „Subjektiv können wir Ihnen das nicht nachweisen.“ Die Familie mit den zwei Töchtern ist jedenfalls nur einige Wochen nach dem Erhalt des Briefes umgezogen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
15.09.2026 16:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Korneuburg
Polizei
ElternKinderMutterFamiliePensionisten
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
126.349 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
113.713 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
98.268 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1032 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
906 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Innenpolitik
Rechte Bäume müssen nicht ungebremst wachsen
814 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Gericht
Brief entlarvte ihn
Ex-Häftling fotografierte nacktes Nachbarskind (2)
Prozess in Salzburg
Nazi-Gruß während Partyhit: „Es tut mir leid“
Siebenfache Menge
Massive Überdosis: Heimbewohner (86) getötet
Metallbecher geworfen
Narbe bleibt: Anklage nach Angriff auf Taxifahrer
Krone Plus Logo
Kann viele treffen
Teure Klage wegen Symbolbild auf Facebook-Seite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf