Gipfel in Graz: Süd-Bündnis will Kräfte bündeln

Konflikte mit Wien: Flugabgabe, Koralm-Klimaticket, Straßenerhaltung

Die Wunschliste ist lang, allem voran geht es um die Infrastruktur. Die Flugabgabe ist beiden Bundesländern ein Dorn im Auge, sie benachteilige Regionalflughäfen wie Graz und Klagenfurt. Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) kritisierte, dass Flughäfen außerhalb Österreichs wachsen, „während wir schrumpfen“. Graz und Klagenfurt stehen in direkter Konkurrenz mit Flughäfen in Slowenien und Italien, in beiden Nachbarländern gibt es keine solche Abgabe – wie auch in den meisten anderen EU-Staaten. SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer „treibt die Regionalflughäfen sehenden Auges in eine Situation, in der sie im Wettbewerb klar unterlegen sind“, sagte Gruber mit Verweis auf permanente Abwanderungsdrohungen seitens Ryanair oder den gestrichenen Graz-Wien-Flug der AUA.