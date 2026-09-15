Dieses Salzburger Quartett sucht noch einen Verein

Maximilian Scharfetter: Der Radstädter wurde in der Akademie des WAC ausgebildet und absolvierte für die Kärntner in der Saison 2023/24 acht Bundesliga-Spiele. Die Karriere schien so richtig Fahrt aufzunehmen. Doch ein Wechsel ins Ausland hat sich zerschlagen, danach wurde der Pongauer Opfer von vielen Verletzungen. Es folgte der Schritt zu Zweitligist Amstetten, wo er verletzungsbedingt in einer Saison nur vier Partien machte. „Diese zwei Jahre waren eine schwere Zeit“, blickt der 24-Jährige zurück. Denn die Option auf eine Vertragsverlängerung in Niederösterreich wurde nicht gezogen. Im Sommer hielt er sich bei Probetrainings bei Blau-Weiß Linz und Austria Salzburg fit. Bei den Violetten ist ein mögliches Engagement des pfeilschnellen Flügelstürmers (Höchstgeschwindigkeit 36,7 km/h) noch nicht vom Tisch. „Ich fühle mich komplett fit“, ist Scharfetter bereit.