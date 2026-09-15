Tiroler Sprint-Talente zeigen in Schwaz groß auf!

Bereits in den Qualifikationsläufen zeigte sich dabei, wie eng die Spitze in mehreren Altersklassen beisammenliegt. Besonders beeindruckend präsentierte sich David Schlechter in der MU14. Bereits in den Qualifikationsläufen war er der schnellste Athlet seiner Klasse und bestätigte seine Favoritenrolle im Finale mit 8,260 Sekunden eindrucksvoll.