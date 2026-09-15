Tiroler Sprint-Talente zeigen in Schwaz groß auf!

Vor rund 1000 Zuschauern ist am Wochenende das Finale des Tiroler SprintChampion über die Bühne gegangen. Dabei wurden in acht Kategorien die jeweils schnellsten Sprint-Talente gekürt. Auf sie wartet nun am 26. September das große Euregio SprintChampion-Finale in Innsbruck.
Mit dem Landesfinale in der Silberstadt Arena Schwaz erreichte die Tiroler SprintChampion-Serie 2026 ihren vorläufigen sportlichen Höhepunkt. Nach zahlreichen regionalen Vorausscheidungen quer durch Tirol standen in Schwaz die 300 schnellsten Nachwuchssprinterinnen und Nachwuchssprinter des Jahres im Mittelpunkt. Über eine Distanz von 60 Metern traten sie gegeneinander an.
Klasse
Sieger/in
Finalzeit
WU8
Lilia Leys
10,458 s
MU8
Gerhard Praxmarer
10,555 s
WU10
Lorena Luna Haun
9,562 s
MU10
Fabian Gruber
9,538 s
WU12
Holly Brown
8,645 s
MU12
Raphael Öfner
8,547 s
WU14
Anna Eberhart
8,686 s
MU14
David Schlechter
8,260 s
Bereits in den Qualifikationsläufen zeigte sich dabei, wie eng die Spitze in mehreren Altersklassen beisammenliegt. Besonders beeindruckend präsentierte sich David Schlechter in der MU14. Bereits in den Qualifikationsläufen war er der schnellste Athlet seiner Klasse und bestätigte seine Favoritenrolle im Finale mit 8,260 Sekunden eindrucksvoll.
Ein besonderes Ausrufezeichen setzte auch Holly Brown. Die WU12-Siegerin steigerte sich nach starken Vorläufen im Finale nochmals auf 8,645 Sekunden. Bemerkenswert: Damit war Brown sogar schneller als sämtliche WU14-Finalistinnen und somit das schnellste Mädchen des gesamten Finaltages. Hier gibt es alle Ergebnisse.
Nächste Station: Innsbruck!
Nach dem Tiroler Landesfinale geht die SprintChampion-Saison in ihre nächste Runde. Am Samstag, 26. September 2026, treffen die besten Nachwuchssprinterinnen und Nachwuchssprinter aus Tirol, Südtirol und dem Trentino beim Euregio SprintChampion-Finale aufeinander.
Der SprintChampion versteht sich vor allem als Bewegungs- und Talentsichtungsinitiative. Im Mittelpunkt steht nicht ausschließlich die Platzierung, sondern die Möglichkeit, möglichst viele Kinder für Bewegung und Leichtathletik zu begeistern und besondere Talente frühzeitig zu erkennen.
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