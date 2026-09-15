Intensivtäter (13) flüchtet vor der Auszeit-WG

Die für strafunmündige Serientäter angedachte Auszeit-WG, um sie dort vorübergehend wegzusperren und zu therapieren, hat nach dem holprigen Start eine weitere Panne zu verkraften. Vergangene Woche hätte ein 13-Jähriger von einer betreuten Einrichtung in die Wohngemeinschaft mit Freiheitsbeschränkung überstellt werden sollen. Bloß: Er kam dort nicht zeitgerecht an.